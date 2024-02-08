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Haberler Galeri "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 06:57

"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Bir dönemin çocuk yıldızlarını yıllar öyle bir değiştirdi ki... Ekranlara sevimliliği ile damga vuran çocuk yıldızlardan biri de '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda idi. İşte "on yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Bir dönemin çocuk yıldızlarını yıllar öyle bir değiştirdi ki... Ekranlara sevimliliği ile damga vuran çocuk yıldızlardan biri de '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda idi.

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti. Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı...

"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözü ile şöhreti yakalayan Seda Renda şimdi tanınmaz halde | Video

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10 yüz bin milyon baloncuk yuttum Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor. İşte "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Los Angeles'ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde sevilen reklamda bir kez daha karşımıza çıksa da hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı.

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

14 yıl sonra yeniden aynı reklamla ekranlarda boy gösteren Seda Renda o dönem şunları söylemişti: ''Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika'dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.''

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