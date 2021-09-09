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Haberler Galeri 16 yaşındaki Nusret Gökçe'yi görenler şaşırdı! Nusret Gökçe: Bostancı 22 yıl önce Civ Civ Mahallesi...
Giriş Tarihi: 09.09.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 14:00

16 yaşındaki Nusret Gökçe'yi görenler şaşırdı! Nusret Gökçe: Bostancı 22 yıl önce Civ Civ Mahallesi...

Salt Bae hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ünü ülke sınırlarını aşan restoran zincirleri sahibi olan Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret Gökçe, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır. Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Sosyal medya hesabından o günlere ait bir fotoğrafını paylaşan Nusret Gökçe 22 yıl önceki kareye "Bu ciddi bir iş" notunu düştü. İşte Nusret Gökçe'nin çocukluk hali...

16 yaşındaki Nusret Gökçe’yi görenler şaşırdı! Nusret Gökçe: Bostancı 22 yıl önce Civ Civ Mahallesi...

Salt Bae hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

16 yaşındaki Nusret Gökçe’yi görenler şaşırdı! Nusret Gökçe: Bostancı 22 yıl önce Civ Civ Mahallesi...

Ünü ülke sınırlarını aşan restoran zincirleri sahibi olan Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir.

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16 yaşındaki Nusret Gökçe’yi görenler şaşırdı! Nusret Gökçe: Bostancı 22 yıl önce Civ Civ Mahallesi...

Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret Gökçe, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

16 yaşındaki Nusret Gökçe’yi görenler şaşırdı! Nusret Gökçe: Bostancı 22 yıl önce Civ Civ Mahallesi...

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır.

16 yaşındaki Nusret Gökçe’yi görenler şaşırdı! Nusret Gökçe: Bostancı 22 yıl önce Civ Civ Mahallesi...

Sosyal medya hesabından o günlere ait bir fotoğrafını paylaşan Nusret Gökçe 22 yıl önceki kareye "Bu ciddi bir iş" notunu düştü. İşte Nusret Gökçe'nin çocukluk hali...

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