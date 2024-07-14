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Haberler Galeri 20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar
Giriş Tarihi: 14.07.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 07:59

20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl önce ilişkilerini bitirmiş ancak yeniden bir araya gelip evlenmişti. 2022'de Las Vegas'taki törenle evlenen çift, uzun arayışlar sonucunda hayallerindeki evi bulup 60 milyon dolara satın almıştı. Son dönemde ayrılacakları konuşulan Affleck ve Lopez, lüks malikanelerini 68 milyon dolara satışa çıkardı. Bu durum, çiftin ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.

20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar

EVLERİNİ SATIYORLAR
Boşanacakları iddiaları hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan çiftin, 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkardığı iddia edilmişti. Çift, Los Angeles Beverly Hills'teki 12 yatak odalı, 24 banyolu malikaneyi bir yıl önce satın almıştı.

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20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar

Evlenmeden önce yaklaşık iki boyunca yaşayacakları evi arayan Lopez-Affleck çifti, lüks malikanelerini resmen satışa çıkardı. Çift, geçtiğimiz yıl 60 milyon dolara aldıkları malikane için 68 milyon dolar istiyor.

20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar

AYLARDIR AYRI YAŞIYORLAR
Evdeki tadilat ve yenileme çalışmalarının son dört ayda tamamlandığı bildirildi. Ev şu anda bir emlak sitesinde 'satılık' olarak listeleniyor.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu ve aylardır ayrı yaşadıkları biliniyor.

20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar

HALA YÜZÜĞÜNÜ TAKIYOR
Hala alyansını takarken görüntülenen Affleck'in Brentwood'da eski eşi Jennifer Garner'a yakın bir evde aylık 100 bin dolar kira karşılığında kaldığı, Lopez'in ise "zaten yeni bir ev aradığı" bildirildi.

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