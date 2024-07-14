Giriş Tarihi: 14.07.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
07:59
20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl önce ilişkilerini bitirmiş ancak yeniden bir araya gelip evlenmişti. 2022'de Las Vegas'taki törenle evlenen çift, uzun arayışlar sonucunda hayallerindeki evi bulup 60 milyon dolara satın almıştı. Son dönemde ayrılacakları konuşulan Affleck ve Lopez, lüks malikanelerini 68 milyon dolara satışa çıkardı. Bu durum, çiftin ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.