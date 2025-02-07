Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2025'in sürpriz aşklarıydı... Oyuncu Burcu Kirman eski sevgilisi Bülent Şakrak'a öyle bir gönderme yaptı ki! "Geçinmeye gönlü olanın..."
Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:50

2025'in sürpriz aşklarıydı... Oyuncu Burcu Kirman eski sevgilisi Bülent Şakrak'a öyle bir gönderme yaptı ki! "Geçinmeye gönlü olanın..."

Oyuncu Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, büyük aşkla başladıkları evliliklerini 2023 yılında noktalama kararı almıştı. Şakrak, 2025 yılında girerken bombayı patlatıp, kendisinden 22 yaş küçük meslektaş sevgilisi Burcu Kirman'la ilişki yaşadığını duyurmuştu. İkilinin sürpriz bir şekilde başladıkları ilişkileri ne yazık ki çok geçmeden son bulmuştu. Hiçbir açıklama gelmeyen ikiliden ilk manili paylaşım yapan Burcu Kirman oldu. Güzel oyuncunun eski sevgilisine yaptığı gönderme kısa sürede olay oldu!

2025’in sürpriz aşklarıydı... Oyuncu Burcu Kirman eski sevgilisi Bülent Şakrak’a öyle bir gönderme yaptı ki! Geçinmeye gönlü olanın...

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı verdi ve dostane bir şekilde ayrıldılar. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz'da resmi olarak sona ermişti.

2025’in sürpriz aşklarıydı... Oyuncu Burcu Kirman eski sevgilisi Bülent Şakrak’a öyle bir gönderme yaptı ki! Geçinmeye gönlü olanın...

Boşanmalarının ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025’in sürpriz aşklarıydı... Oyuncu Burcu Kirman eski sevgilisi Bülent Şakrak’a öyle bir gönderme yaptı ki! Geçinmeye gönlü olanın...

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Biten evliliğin ardından Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti.

2025’in sürpriz aşklarıydı... Oyuncu Burcu Kirman eski sevgilisi Bülent Şakrak’a öyle bir gönderme yaptı ki! Geçinmeye gönlü olanın...

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.

2025’in sürpriz aşklarıydı... Oyuncu Burcu Kirman eski sevgilisi Bülent Şakrak’a öyle bir gönderme yaptı ki! Geçinmeye gönlü olanın...

Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" demişti.

SON DAKİKA