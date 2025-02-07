Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
12:50
2025'in sürpriz aşklarıydı... Oyuncu Burcu Kirman eski sevgilisi Bülent Şakrak'a öyle bir gönderme yaptı ki! "Geçinmeye gönlü olanın..."
Oyuncu Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, büyük aşkla başladıkları evliliklerini 2023 yılında noktalama kararı almıştı. Şakrak, 2025 yılında girerken bombayı patlatıp, kendisinden 22 yaş küçük meslektaş sevgilisi Burcu Kirman'la ilişki yaşadığını duyurmuştu. İkilinin sürpriz bir şekilde başladıkları ilişkileri ne yazık ki çok geçmeden son bulmuştu. Hiçbir açıklama gelmeyen ikiliden ilk manili paylaşım yapan Burcu Kirman oldu. Güzel oyuncunun eski sevgilisine yaptığı gönderme kısa sürede olay oldu!