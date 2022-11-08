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Haberler Galeri 25 kilo veren Bergüzar Korel'in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel'e "Kim der ki üç çocuk annesi" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 08.11.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 07:15

25 kilo veren Bergüzar Korel'in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel'e "Kim der ki üç çocuk annesi" yorumları yağdı!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çiftlerden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in minik kızları Leyla geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Güzel oyuncu kızının doğum gününde doğum anlarını paylaşmıştı. Üç çocuk annesi Bergüzar Korel'in kızının doğum gününde çekilmiş kareleri oldukça beğenildi. Bergüzar Korel doğum sonrası 25 kilo vermiş eski fit haline geri dönmeyi başarmıştı. Bergüzar Korel'in son haline "Kim der ki üç çocuk annesi" yorumları yağdı. İşte zarafetini konuşturan Bergüzar Korel'in yeni pozları...

25 kilo veren Bergüzar Korel’in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel’e Kim der ki üç çocuk annesi yorumları yağdı!

Doğum kilolarından hızla kurtulan Bergüzar Korel bir de imaj tazelemişti. 25 kilo veren Bergüzar Korel'den beğeni yağan yeni kareler geldi.

25 kilo veren Bergüzar Korel’in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel’e Kim der ki üç çocuk annesi yorumları yağdı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 13 yıl önce hayatını meslektaşı Halit Ergenç'le birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftin aşk pozlarına beğeni yağmıştı.

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25 kilo veren Bergüzar Korel’in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel’e Kim der ki üç çocuk annesi yorumları yağdı!

Evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel ile Halit Ergenç ailecek Türkiye'de geçirdikleri yaz tatili sonrası Londra'ya dönmüşlerdi.

25 kilo veren Bergüzar Korel’in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel’e Kim der ki üç çocuk annesi yorumları yağdı!

Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç işleri için İstanbul-Londra arasında mekik dokuyor.

25 kilo veren Bergüzar Korel’in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel’e Kim der ki üç çocuk annesi yorumları yağdı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

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