Giriş Tarihi: 08.11.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 07:15

25 kilo veren Bergüzar Korel'in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel'e "Kim der ki üç çocuk annesi" yorumları yağdı!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çiftlerden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in minik kızları Leyla geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Güzel oyuncu kızının doğum gününde doğum anlarını paylaşmıştı. Üç çocuk annesi Bergüzar Korel'in kızının doğum gününde çekilmiş kareleri oldukça beğenildi. Bergüzar Korel doğum sonrası 25 kilo vermiş eski fit haline geri dönmeyi başarmıştı. Bergüzar Korel'in son haline "Kim der ki üç çocuk annesi" yorumları yağdı. İşte zarafetini konuşturan Bergüzar Korel'in yeni pozları...