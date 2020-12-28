25 kilo verip adeta bambaşka biri olan Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf! Fatih Terim'in Kızı Buse Terim zayıflamaya karar verdiği fotoğrafını paylaştı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim verdiği kilolar sonrası incecik olmuştu. Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan Buse Terim Bahçekapılı kişisel sayfasından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Değişimiyle birçok kişiye ilham olan Buse Terim zayıflama süreci ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendiriyor ve onların merak ettiği soruları yanıtlıyor. Buse Terim'in son hali övgü dolu yorumlar alırken nasıl zayıfladığı da merak konusu oluyor. Yedi ayda 25 kilo verip 57 kiloya düşen Buse Terim zayıflama süreci ile ilgili bir takipçisinden gelen "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt verdi. İşte Buse Terim'in zayıflamaya karar verdiği fotoğrafı...