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Haberler Galeri 25 kilo verip adeta bambaşka biri olan Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf! Fatih Terim'in Kızı Buse Terim zayıflamaya karar verdiği fotoğrafını paylaştı!

verip adeta bambaşka biri olan 'in hayatını değiştiren fotoğraf! 'in Kızı Buse Terim zayıflamaya karar verdiği fotoğrafını paylaştı!

'in kızı verdiği kilolar sonrası incecik olmuştu. Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan kişisel sayfasından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Değişimiyle birçok kişiye ilham olan süreci ile ilgili hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendiriyor ve onların merak ettiği soruları yanıtlıyor. övgü dolu yorumlar alırken nasıl zayıfladığı da merak konusu oluyor. Yedi ayda verip 57 kiloya düşen Buse Terim zayıflama süreci ile ilgili bir takipçisinden gelen "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt verdi. İşte Buse Terim'in zayıflamaya karar verdiği fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 11:40
25 kilo verip adeta bambaşka biri olan Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf! Fatih Terim'in Kızı Buse Terim zayıflamaya karar verdiği fotoğrafını paylaştı!

'in kızı verdiği kilolar sonrası incecik olmuştu. Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan kişisel sayfasından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor.

25 kilo verip adeta bambaşka biri olan Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf! Fatih Terim'in Kızı Buse Terim zayıflamaya karar verdiği fotoğrafını paylaştı!

Değişimiyle birçok kişiye ilham olan zayıflama süreci ile ilgili hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendiriyor ve onların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

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25 kilo verip adeta bambaşka biri olan Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf! Fatih Terim'in Kızı Buse Terim zayıflamaya karar verdiği fotoğrafını paylaştı!

'in son hali övgü dolu yorumlar alırken nasıl zayıfladığı da merak konusu oluyor.

25 kilo verip adeta bambaşka biri olan Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf! Fatih Terim'in Kızı Buse Terim zayıflamaya karar verdiği fotoğrafını paylaştı!

Yedi ayda verip 57 kiloya düşen zayıflama süreci ile ilgili bir takipçisinden gelen "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt verdi.

25 kilo verip adeta bambaşka biri olan Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf! Fatih Terim'in Kızı Buse Terim zayıflamaya karar verdiği fotoğrafını paylaştı!

İşte 'in zayıflamaya karar verdiği fotoğrafı...

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