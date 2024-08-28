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Haberler Galeri 3 aylık hamile Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Minik 'Doğulu' göründü...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:13

3 aylık hamile Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Minik 'Doğulu' göründü...

32 yaşında anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül'ün karnı günden güne büyüyor. Son olarak Kuşadası'nda sahilde görüntülenen Neslihan Atagül'ün iyice belirginleşen karnı dikkat çekti. Öte yandan; Neslihan ile Kadir Doğulu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş...

3 aylık hamile Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Minik ’Doğulu’ göründü...

Aşklarının ilk başladığı zamanlardan bu yana magazin kulislerinin en çok konuştuğu çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den son olarak bebek müjdesi gelmişti.

3 aylık hamile Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Minik ’Doğulu’ göründü...

Eşi Kadir Doğulu hakkındaki 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını reddeden Neslihan Atagül, adeta söylentilere kulak tıkamıştı. Söylentilerin ve skandal görüntülerin üzerinden henüz 1 yıl geçmişti ki güzel oyuncu hamile olduğunu açıkladı.

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3 aylık hamile Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Minik ’Doğulu’ göründü...

32 yaşında anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül'ün karnı günden güne büyüyor.

3 aylık hamile Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Minik ’Doğulu’ göründü...

Son olarak Kuşadası'nda sahilde görüntülenen Neslihan Atagül'ün iyice belirginleşen karnı dikkat çekti.

3 aylık hamile Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Minik ’Doğulu’ göründü...

Öte yandan; Neslihan ile Kadir Doğulu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

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