Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
15:13
3 aylık hamile Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Minik 'Doğulu' göründü...
32 yaşında anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül'ün karnı günden güne büyüyor. Son olarak Kuşadası'nda sahilde görüntülenen Neslihan Atagül'ün iyice belirginleşen karnı dikkat çekti. Öte yandan; Neslihan ile Kadir Doğulu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş...