3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!

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Lebedev, 2008 yılında Forbes dergisi tarafından Rusya'nın en zengin 38'inci kişisi seçilerek tüm dünyanın dikkatini üstüne çekti. 1992 yılına kadar KGB'de aktif olarak rol oynayan ve istihbarat servisinin dış politika bölümünde yer alan Lebedev'in 2008'de açıklanan serveti 3,1 milyar dolar civarındaydı. Oğlu Evgeny Lebedev ile İngiliz Independent ve Evening Standart gazetelerinin de sahibi olan Lebedev'in dev bir medya imparatorluğu bulunuyor.