Giriş Tarihi: 11.07.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
06:22
3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!
Bodrum, sadece Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği haline geldi. Dünyanın en ünlü işadamları bu yaz da gözde tatil beldesine akın etti. 3.1 milyar dolarlık servetin sahibi, dev medya patronu Rus milyarder Aleksander Lebedev, sevgilisi Elena Perminova ve çocuklarıyla birlikte bir haftadır Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'un en lüks otelinde konaklayan çift, gün içinde demirli teknelerinde de vakit geçiriyor. Rus oligark çocuklarıyla ilgilenirken, ünlü manken Perminova ise otelin her köşesinde poz verip tatilin tadını çıkarıyor.