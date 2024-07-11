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Haberler Galeri 3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 06:22

3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!

Bodrum, sadece Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği haline geldi. Dünyanın en ünlü işadamları bu yaz da gözde tatil beldesine akın etti. 3.1 milyar dolarlık servetin sahibi, dev medya patronu Rus milyarder Aleksander Lebedev, sevgilisi Elena Perminova ve çocuklarıyla birlikte bir haftadır Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'un en lüks otelinde konaklayan çift, gün içinde demirli teknelerinde de vakit geçiriyor. Rus oligark çocuklarıyla ilgilenirken, ünlü manken Perminova ise otelin her köşesinde poz verip tatilin tadını çıkarıyor.

EVREN ABDULLAHOĞLU
3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!

Rus oligark Aleksander Lebedev yaklaşık bir haftadır sevgilisi Elena Perminova ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor...

3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!

Sosyal medya fenomeni ve manken Elena Perminova ile 2005 yılından bu yana birlikte olan Rus oligark Aleksander Lebedev, yaklaşık bir haftadır Bodrum'da tatil yapıyor. Rus istihbarat teşkilatı KGB kökenli bir işadamı olan Lebedev ve Perminova, Bodrum'da kısa süre önce 10'uncu yılını kutlayan lüks otelden dışarı adım atmıyor. Çift, tüm günü denizde geçirip spor yaparken akşam saatlerinde de otelin içinde bulunan lüks restoranlarda romantik yemekler yiyor.

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3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!

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Lebedev, 2008 yılında Forbes dergisi tarafından Rusya'nın en zengin 38'inci kişisi seçilerek tüm dünyanın dikkatini üstüne çekti. 1992 yılına kadar KGB'de aktif olarak rol oynayan ve istihbarat servisinin dış politika bölümünde yer alan Lebedev'in 2008'de açıklanan serveti 3,1 milyar dolar civarındaydı. Oğlu Evgeny Lebedev ile İngiliz Independent ve Evening Standart gazetelerinin de sahibi olan Lebedev'in dev bir medya imparatorluğu bulunuyor.

3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!

Üniversitede ekonomi eğitimi alan ve KGB yıllarını büyük kısmında Londra'da bulunan Rus elçiliğinde çalışan Rus milyarder, KGB'den ayrılır ayrılmaz bir finans şirketi kurdu.

3.1 milyar dolar servetin sahibi eski KGB ajanı Rus oligarkın Bodrum sefası!

Kurduğu şirket 1998 yılında Rus Merkez Bankası'nı satın aldı. Rus ulusal uçak şirketi Aeroflot'un yüzde 11'ine, Rus uçak yapım şirketi Ilyuchin'in yüzde 44 hissesine, Sberbank ve Gazprom başta olmak üzere dev Rus şirketlerinde büyük oranda hisseye sahip olan Lebedev'in, Perminova'dan üç çocuğu bulunuyor

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