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Haberler Galeri 31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:30

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…

Peri Masalı, Limon Ağacı, Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir, Aile, Fi, Alice Müzikali, Şahmaran, Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi yapımlarda yer alan 31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, hem özel hayatıyla hem oyunculuğu ile her zaman tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzelliği dillere destan Serenay Sarıkaya, magazin gündeminin de sevdiği isimlerin başından geliyor. Serenay Sarıkaya'nın hayatını araştıran hayranları hakkındaki bu gerçeği şaşırdı. Serenay Sarıkaya'nın boyunu biliyor musunuz? İşte Serenay Sarıkaya'nın boyu…

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…

BUNU KİMSE BİLMİYORDU!

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya, sosyal medyada gündem oldu. 31 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın hayatı araştıran takipçileri hakkındaki bazı gerçeklere çok şaşırdı. En çok dikkat çeken ise boyu oldu. Serenay Sarıkaya'nın boyu kaç biliyor musunuz?

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1992 Ankara doğdu. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

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31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…

Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) adlı dizide rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Serenay Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markaların da reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 1 Temmuz 1992 tarihinde Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak doğdu.

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…

Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

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