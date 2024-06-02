Giriş Tarihi: 02.06.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
14:23
34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…
Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Çocukluk, Ruhun Duymaz, Güneşin Kızları, Kraliçe, Muhteşem Yüzyıl dizilerinden tanıdığımız 34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya ilgi odağı oldu. Sosyal medyada 9.9 milyon takipçisi olan Burcu Özberk, her haliyle dikkat çekiyor. Burcu Özberk'in hayatını merak eden hayranları hakkındaki bu gerçeğe çok şaşırdı.