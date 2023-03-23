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Haberler Galeri 4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan'ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:28

4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan'ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş boşanma haberleri ortaya atılmıştı. Tüm bu söylentilere inat Seda Sayan, 4 milyon dolarlık lüks aşk yuvalarını sosyal medya hesabından paylaşarak adeta düşman çatlattı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile oturmak için tepeden tırnağa yenilediği süper lüks villası sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak bir davette ortaya çıktı. Boşanma haberlerine "Yaw he he" yanıtını veren Seda Sayan'ın kulağındaki işitme cihazı bir süredir dikkat çekiyordu. Bakın Seda Sayan'ın kulağındaki cihazın sırrı neymiş...

EVREN ABDULLAHOĞLU
4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş boşanıyorlar haberleri ortaya atılmıştı. İddialara inat Seda Sayan'dan sosyal medyada ardı ardına nispet paylaşımları gelmiş, Sayan yenilediği ve eşi ile oturacağı süper lüks villasının dekorasyonunu paylaşmıştı.

4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...

Seda Sayan, 4 milyon dolarlık lüks aşk yuvalarını sosyal medya hesabından paylaşarak adeta düşman çatlattı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile oturmak için tepeden tırnağa yenilediği süper lüks villası sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...

Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak bir davette ortaya çıktı. Boşanma haberlerine "Yaw he he" yanıtını veren Seda Sayan'ın kulağındaki işitme cihazı bir süredir dikkat çekiyordu. Bakın Seda Sayan'ın kulağındaki cihazın sırrı neymiş...

4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte önceki gün Özgür Aras'ın davetine katıldı. Sayan'ın iki kulağına taktığı işitme cihazı dikkatlerden kaçmadı. Sayan'ın, TV programında sürekli kulaklık taktığı için işitme kaybı yaşadığı, bu yüzden ameliyat olduğu ortaya çıktı. Meslek hastalığı olarak bilinen bu durum nedeniyle Sayan'ın kalabalık ve gürültülü yerlere giderken bu kulaklığı taktığı öğrenildi.

4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...

Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medyada, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaştı.

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