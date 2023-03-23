Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:28

4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan'ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş boşanma haberleri ortaya atılmıştı. Tüm bu söylentilere inat Seda Sayan, 4 milyon dolarlık lüks aşk yuvalarını sosyal medya hesabından paylaşarak adeta düşman çatlattı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile oturmak için tepeden tırnağa yenilediği süper lüks villası sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak bir davette ortaya çıktı. Boşanma haberlerine "Yaw he he" yanıtını veren Seda Sayan'ın kulağındaki işitme cihazı bir süredir dikkat çekiyordu. Bakın Seda Sayan'ın kulağındaki cihazın sırrı neymiş...