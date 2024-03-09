40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün adeta eridi! Bakın nasıl zayıflamış!

Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
13:12
Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandıran Halil Ergün son haliyle gündeme gelmişti. 40 kilo veren usta oyuncu zayıflama ameliyatı olduğuna dair iddialara yanıt verdi. Bir döneme damga vuran efsane dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yayınlandığı zamanlarda fenomen dizilerinden olan 'Yaprak Dökümü' oyuncuları merak konusu oluyor. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Tekin'i Halil Ergün… İşte tığ gibi olan usta oyuncu Halil Ergün'ün son hali…