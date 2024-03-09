40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün adeta eridi! Bakın nasıl zayıflamış!

Halil Ergün, katıldığı galada samimi açıklamalarda bulundu. Ergün, doğup büyüdüğü İznik'e dönmek istediğini belirtip, "Toprak sahibi bir ailenin çocuğuyum, çiftliğime dönmek istiyorum. Traktör kullanırım, çapa yaparım, sebze ekerim, çiçekçiyim ben" dedi. Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün son dönemde adeta eridi. 20 günde 11 kilo ve toplamda 40 kilo veren Halil Ergün, magazin gündemine bomba gibi düştü.