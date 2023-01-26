Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:55

40 yaşındaki Tuba Büyüküstün duru güzelliğiyle Paris'i kasıp kavurdu! ‘Peri kızı gibisin’

Paris'teki dünyaca ünlü bir markanın defilesine katılan Tuba Büyüküstün, büyüleyici tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son rol aldığı Zeytin Ağacı dizisi ile büyük beğeni toplayan Büyüküstün, sosyal medyadan ilgi ile takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Tuba Büyüküstün radikal bir karar almıştı. Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşmişti. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Son olarak ise Paris'te gerçekleşen dünyaca ünlü bir markanın defilesine katılan güzel oyuncu doğal güzelliği ve tarzıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.