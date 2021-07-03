45 yaşındaki Nefise Karatay mavi bikinisi ile şov yaptı! Nefise Karatay'dan genç kızları kıskandıran poz...

2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini çıkaran Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı. 45 yaşındaki Nefise Karatay düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı. Daha önce kızı Maya ile verdiği pozlarla gündeme gelen Nefise Karatay adeta yıllara meydan okuyor. İşte Nefise Karatay'ın bikinili pozu ve daha şimdiden tahtına aday gösterilen kızı Maya ile beğeni yağan paylaşımları...