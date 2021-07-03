Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 45 yaşındaki Nefise Karatay mavi bikinisi ile şov yaptı! Nefise Karatay'dan genç kızları kıskandıran poz...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 10:42

45 yaşındaki Nefise Karatay mavi bikinisi ile şov yaptı! Nefise Karatay'dan genç kızları kıskandıran poz...

2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini çıkaran Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı. 45 yaşındaki Nefise Karatay düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı. Daha önce kızı Maya ile verdiği pozlarla gündeme gelen Nefise Karatay adeta yıllara meydan okuyor. İşte Nefise Karatay'ın bikinili pozu ve daha şimdiden tahtına aday gösterilen kızı Maya ile beğeni yağan paylaşımları...

45 yaşındaki Nefise Karatay mavi bikinisi ile şov yaptı! Nefise Karatay'dan genç kızları kıskandıran poz...

2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.

45 yaşındaki Nefise Karatay mavi bikinisi ile şov yaptı! Nefise Karatay'dan genç kızları kıskandıran poz...

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
45 yaşındaki Nefise Karatay mavi bikinisi ile şov yaptı! Nefise Karatay'dan genç kızları kıskandıran poz...

Şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini çıkaran Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı.

45 yaşındaki Nefise Karatay mavi bikinisi ile şov yaptı! Nefise Karatay'dan genç kızları kıskandıran poz...

45 yaşındaki Nefise Karatay düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı.

45 yaşındaki Nefise Karatay mavi bikinisi ile şov yaptı! Nefise Karatay'dan genç kızları kıskandıran poz...

Daha önce kızı Maya ile verdiği pozlarla gündeme gelen Nefise Karatay adeta yıllara meydan okuyor.

SON DAKİKA