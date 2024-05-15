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Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:59

45 yıl önceki 'Sus' işaretiyle bir ikon haline gelmişti... Gerçek mesleği bakın ne çıktı

Dilek Tunca 'Sus' işaretiyle bir dönem hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sembolü haline gelmişti. İşaretiyle herkesi susturan Dilek Tunca yıllar sonra ortaya çıktı. Sus yaptığı fotoğrafıyla hafızalara kazınan Dilek Tunca'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. 45 yıl önce 'Sus' işareti yapan hemşire fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tunca'nın gerçek mesleği ise bakın ne çıktı...

45 yıl önceki ’Sus’ işaretiyle bir ikon haline gelmişti... Gerçek mesleği bakın ne çıktı

Bu fotoğrafıyla bir ikon haline gelmişti... 45 yıl önce 1970'lerde İstanbul'da sus işareti yapan hemşire pozuyla tanınan, şimdilerde bilinmeyen Dilek Tunca yıllar sonra ortaya çıktı.

45 yıl önceki ’Sus’ işaretiyle bir ikon haline gelmişti... Gerçek mesleği bakın ne çıktı

Hastane koridorlarında aslında herkesin gördüğü 'Sus' işareti yapan hemşire fotoğrafıyla ünlenen Dilek Tunca, adeta bir ikon haline gelmişti.

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45 yıl önceki ’Sus’ işaretiyle bir ikon haline gelmişti... Gerçek mesleği bakın ne çıktı

Bir dönem sağlık merkezlerinin duvarlarını süsleyen, sembol haline gelmiş, 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen Dilek Tunca, şimdilerde İzmir'de yaşıyor.

45 yıl önceki ’Sus’ işaretiyle bir ikon haline gelmişti... Gerçek mesleği bakın ne çıktı

MEĞER MODELMİŞ...

Dilek Tunca'nın gerçek mesleği ise meğer modellikmiş...

45 yıl önceki ’Sus’ işaretiyle bir ikon haline gelmişti... Gerçek mesleği bakın ne çıktı

SUS POZUNUN HİKAYESİNİ ANLATTI

Yaklaşık 2 yıldır İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı. Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten döndüğünü dile getiren Tunca, annesinin ajanstan arandığını belirtmesi üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini söyledi.

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