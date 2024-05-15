Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
10:59
45 yıl önceki 'Sus' işaretiyle bir ikon haline gelmişti... Gerçek mesleği bakın ne çıktı
Dilek Tunca 'Sus' işaretiyle bir dönem hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sembolü haline gelmişti. İşaretiyle herkesi susturan Dilek Tunca yıllar sonra ortaya çıktı. Sus yaptığı fotoğrafıyla hafızalara kazınan Dilek Tunca'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. 45 yıl önce 'Sus' işareti yapan hemşire fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tunca'nın gerçek mesleği ise bakın ne çıktı...