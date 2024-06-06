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Haberler Galeri 45'lik güzel Mine Tugay'dan şezlong pozları! Siyah bikinisi ile sere serpe güneşlendi...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 10:50

45'lik güzel Mine Tugay'dan şezlong pozları! Siyah bikinisi ile sere serpe güneşlendi...

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay bikinili pozları ile yaktı geçti. Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Mine Tugay geçtiğimiz haftalarda Avusturya tatilinde -15 derecede göle girmiş "Denemesem olmazdı" diyerek paylaşmıştı. Mine Tugay'dan son olarak şezlong pozları geldi. Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Mine Tugay'ın siyah bikinili pozları yürek hoplattı. İşte sere serpe güneşlenen Mine Tugay'ın şezlong pozları...

45’lik güzel Mine Tugay’dan şezlong pozları! Siyah bikinisi ile sere serpe güneşlendi...

Medcezir, Zalim İstanbul, Yalı Çapkını gibi dizilerden tanıdığımız güzel oyuncu Mine Tugay son zamanlarda estetik haberleriyle çok konuşulmuştu.

45’lik güzel Mine Tugay’dan şezlong pozları! Siyah bikinisi ile sere serpe güneşlendi...

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay son olarak bikinili pozları ile yaktı geçti.

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45’lik güzel Mine Tugay’dan şezlong pozları! Siyah bikinisi ile sere serpe güneşlendi...

Mine Tugay'dan son olarak şezlong pozları geldi.

45’lik güzel Mine Tugay’dan şezlong pozları! Siyah bikinisi ile sere serpe güneşlendi...

Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Mine Tugay'ın siyah bikinili pozları yürek hoplattı.

45’lik güzel Mine Tugay’dan şezlong pozları! Siyah bikinisi ile sere serpe güneşlendi...

İşte sere serpe güneşlenen Mine Tugay'ın şezlong pozları...

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