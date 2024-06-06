Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
10:50
45'lik güzel Mine Tugay'dan şezlong pozları! Siyah bikinisi ile sere serpe güneşlendi...
Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay bikinili pozları ile yaktı geçti. Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Mine Tugay geçtiğimiz haftalarda Avusturya tatilinde -15 derecede göle girmiş "Denemesem olmazdı" diyerek paylaşmıştı. Mine Tugay'dan son olarak şezlong pozları geldi. Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Mine Tugay'ın siyah bikinili pozları yürek hoplattı. İşte sere serpe güneşlenen Mine Tugay'ın şezlong pozları...