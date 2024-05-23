47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!

Usta sanatçı Kayahan'dan 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile yeni karesini paylaşan ünlü şarkıcı sosyal medya ilgi odağı oldu.