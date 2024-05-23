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Haberler Galeri 47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 10:33

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!

Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmuştu. 47 yaşındaki şarkıcı İpek Açar'ın, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile yeni karesi ilgi odağı oldu. İpek Açar daha önce kızı Aslı Gönül ile oğlu Ömer'in el ele olan fotoğrafını paylaşmış "Abla kuzusu " notunu düşmüştü. İşte İpek Açar'ın oğlu Ömer ile paylaşımı...

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!

Usta sanatçı Kayahan'dan 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile yeni karesini paylaşan ünlü şarkıcı sosyal medya ilgi odağı oldu.

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!
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47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!

İpek Açar'ın paylaşımı kalpleri ısıttı! 47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar ile oğluna "Maşallah" yorumları yağdı...

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 23 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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