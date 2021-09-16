47 yaşındaki Arzum Onan’ın kumsal pozları mest etti! İşte eşi Mehmet Aslantuğ’un objektifinden Arzum Onan’ın gün batımı pozu...

Son olarak Miss Turkey 2021 yarışmasının jüri koltuğunda boy gösteren tescilli güzel Arzum Onan zarafeti ile gecenin gözde isimlerinden olmuştu. 47 yaşındaki Arzum Onan şıklığı ve fit hali ile genç kızları kıskandırdı. Derin yırtmaçlı elbisesi ile Miss Turkey gecesinde dikkatleri üzerine çeken Arzum Onan'ın partneri ise oğlu Can Aslantuğ idi. Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan şimdi de kumsal pozu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Yılların eskitemediği güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın kumsal pozuna beğeni yağdı. İşte eşi Mehmet Aslantuğ'un objektifinden Arzum Onan'ın gün batımı pozları..