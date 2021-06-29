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Haberler Galeri 47 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Tatilde bile boş durmadı
Giriş Tarihi: 29.06.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 09:38

47 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Tatilde bile boş durmadı

Hande Ataizi, Benjamin Harvey'den olan oğlu Aslan Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile sezonu geçen hafta açmıştı. Bodrum tatili devam ediyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi 47 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Bodrum'da sevgilisi ve oğlu ile tatiline devam eden Hande Ataizi, tatilde de spor yapmayı ihmal etmiyor. Hande Ataizi, 37 derece sıcağa rağmen Dinç Aydoğdu ile 1.5 saat antrenman yaptı. Hande Ataizi "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" demişti.

47 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Tatilde bile boş durmadı

Camdaki Kız'ın 'Cana'sı Hande Ataizi sezon finalinden sonra oğlu Leon Aslan ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile soluğu Bodrum'da almıştı.

47 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Tatilde bile boş durmadı

47 yaşında olmasına rağmen fiziği ile genç kızlara taş çıkartan oyuncu, tatilde de boş durmuyor, sporunu hiç aksatmıyor.

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47 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Tatilde bile boş durmadı

37 derece sıcağa rağmen Dinç Aydoğdu ile 1.5 saat antrenman yaptı.

47 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Tatilde bile boş durmadı

Hande "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" demişti.

47 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Tatilde bile boş durmadı
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