47 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Tatilde bile boş durmadı

Hande Ataizi, Benjamin Harvey'den olan oğlu Aslan Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile sezonu geçen hafta açmıştı. Bodrum tatili devam ediyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi 47 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Bodrum'da sevgilisi ve oğlu ile tatiline devam eden Hande Ataizi, tatilde de spor yapmayı ihmal etmiyor. Hande Ataizi, 37 derece sıcağa rağmen Dinç Aydoğdu ile 1.5 saat antrenman yaptı. Hande Ataizi "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" demişti.