48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!

Pınar Altuğ son olarak jüri koltuğunda olduğu Miss Turkey 2022 yarışması ile gündeme geldi. Miss Turkey 2022 güzelleri belli oldu. Miss Turkey 2022 birinci güzeli 19 numara Nursena Say oldu. İkinci güzel Aleyna Şirin… Üçüncü ise 1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan oldu.