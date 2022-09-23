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Haberler Galeri 48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:22

48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!

Son olarak Miss Turkey 2022 gecesinde jüri koltuğuna oturan tescilli güzellerden Pınar Altuğ #tbt gününü yine kaçırmadı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Miss Turkey 2022 törenine damga vurmuştu. Özenle hazırlandığı gecede Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'dan eşi ile yeni poz geldi. Cannes pozunu #tbt olarak paylaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın aşk pozuna beğeni yağdı.

48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!

Oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor.

48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!

Pınar Altuğ son olarak jüri koltuğunda olduğu Miss Turkey 2022 yarışması ile gündeme geldi. Miss Turkey 2022 güzelleri belli oldu. Miss Turkey 2022 birinci güzeli 19 numara Nursena Say oldu. İkinci güzel Aleyna Şirin… Üçüncü ise 1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan oldu.

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48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!

Gecede jüri koltuğunda kendisi de tescilli güzellerden olan Pınar Altuğ da vardı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri topladı.

48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!

Miss Turkey 2022 törenine özenle hazırlanan Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu.

48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!

İşte Pınar Altuğ'un siyah şıklığı....

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