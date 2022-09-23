48 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! Pınar Altuğ yine kural bozmadı!

Son olarak Miss Turkey 2022 gecesinde jüri koltuğuna oturan tescilli güzellerden Pınar Altuğ #tbt gününü yine kaçırmadı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Miss Turkey 2022 törenine damga vurmuştu. Özenle hazırlandığı gecede Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'dan eşi ile yeni poz geldi. Cannes pozunu #tbt olarak paylaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın aşk pozuna beğeni yağdı.