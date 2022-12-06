Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 15:50

49 yaşındaki şarkıcı Güllü resmen eridi bitti görenler tanıyamadı! Mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti...

Şarkıcı Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sundu. İstanbul Etiler'de bir de klip çeken şarkıcı, Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gerekirken, gaz ve frenin yerini karıştırınca sahne gerçek oldu. Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... İşte Güllü'nün son hali...