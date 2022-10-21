Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz! Göbeğine öpücük kondurdu! "Hamilelik bu kadar mı yakışır"
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 10:36

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz! Göbeğine öpücük kondurdu! "Hamilelik bu kadar mı yakışır"

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 5 buçuk aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak karnı burnunda yeni pozunu hayranlarıyla paylaştı. Fahriye Evcen'in belirginleşen göbeğine kondurduğu öpücük dikkat çekti. Fahriye Evcen, duru güzelliğiyle büyülerken 36 yaşındaki oyuncuya "Hamilelik bu kadar mı yakışır" yorumları yağdı. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda yeni pozu...

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Göbeğine öpücük kondurdu! Hamilelik bu kadar mı yakışır

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Göbeğine öpücük kondurdu! Hamilelik bu kadar mı yakışır

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Göbeğine öpücük kondurdu! Hamilelik bu kadar mı yakışır

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Göbeğine öpücük kondurdu! Hamilelik bu kadar mı yakışır

Hamileliğinde 5 buçuk ayı geride bırakan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Göbeğine öpücük kondurdu! Hamilelik bu kadar mı yakışır

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak karnı burnunda yeni pozunu hayranlarıyla paylaştı. Fahriye Evcen'in belirginleşen göbeğine kondurduğu öpücük dikkat çekti.

SON DAKİKA