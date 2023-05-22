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Haberler Galeri 5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı
Giriş Tarihi: 22.05.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 07:34

5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı

Melek Mosso, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahnedeydi. Yoğun bir konser maratonuna girdiğini ifade eden Mosso, "Her ayın 25 günü sahnede geçti. Yerimde durmuyorum bu anlamda" dedi. Mosso, "Evliliğimizi daha anlamlı kılmak için 5 depremzede ailemizin düğününe destek olmak istiyoruz. Ama bunu düğün takılarıyla yapacağımız aklınıza gelmesin. Takı beklentisi olan insanlar da değiliz. Amaç birilerinin hayatına dokunabilmek." dedi.

5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı

Melek Mosso, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahnedeydi.

5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı

Yoğun bir konser maratonuna girdiğini ifade eden Mosso, "Her ayın 25 günü sahnede geçti. Yerimde durmuyorum bu anlamda" dedi.

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5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı

Evlilik haberleriyle ilgili de konuşan Mosso, şunları söyledi:

5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı

"Seçimler, koşuşturma telaşı derken önümüzdeki yıla erteledik düğünümüzü.

5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı

Zaten büyük düğün seven biri değilim, mümkün olabildiğince butik olacak.

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