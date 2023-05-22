Giriş Tarihi: 22.05.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
07:34
5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı
Melek Mosso, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahnedeydi. Yoğun bir konser maratonuna girdiğini ifade eden Mosso, "Her ayın 25 günü sahnede geçti. Yerimde durmuyorum bu anlamda" dedi. Mosso, "Evliliğimizi daha anlamlı kılmak için 5 depremzede ailemizin düğününe destek olmak istiyoruz. Ama bunu düğün takılarıyla yapacağımız aklınıza gelmesin. Takı beklentisi olan insanlar da değiliz. Amaç birilerinin hayatına dokunabilmek." dedi.