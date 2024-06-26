50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan'a kızı Melodi'den duygusal sözler! "20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem..."

Melodi Bozkurt annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

Şu an gözlerim dolu dolu yazıyorum. Ne çabuk geçiyor zaman… 20'li yaşlarına şahit olduğum biricik annem, kraliçem, hayattaki en büyük şükrüm, en yakın arkadaşım, sırdaşım iyi ki doğmuşsun. Şükürler olsun seninle bir doğum gününde daha en sevdiğin şehirde yan yanayım🙏🏻⭐️