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Haberler Galeri 50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan'a kızı Melodi'den duygusal sözler! "20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem..."
Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 15:25

50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan'a kızı Melodi'den duygusal sözler! "20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem..."

Şu sıralar Bodrum'da lüks teknesinin keyfini süren şarkıcı Ceylan yeni yaşına çocukları ve yeğenleriyle girdi. 50 yaşına basan Ceylan tatil beldesindeki bir eğlence mekanında yaptığı doğum gününü kutlamasında gönlünce eğlendi. Geceden paylaşımlarda bulunan şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan ile karesine beğeni yağdı. Ceylan'ın kızı Melodi'den annesine duygusal kutlama geldi...

50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan’a kızı Melodi’den duygusal sözler! 20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem...

Şarkıcı Ceylan 50. yaşına en sevdiği şehir Bodrum'da girdi. Şu sıralar Bodrum'da lüks teknesinin keyfini süren şarkıcı Ceylan yeni yaşını Türkbükü'ndeki bir mekanda çocukları ve yeğenleriyle kutladı.

50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan’a kızı Melodi’den duygusal sözler! 20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem...

50 yaşına basan Ceylan doğum gününde gönlünce eğlendi.

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50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan’a kızı Melodi’den duygusal sözler! 20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem...

Geceden paylaşımlarda bulunan şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan ile karesine beğeni yağdı.

50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan’a kızı Melodi’den duygusal sözler! 20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem...

Ceylan'ın kızı Melodi'den annesine duygusal kutlama geldi...

50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan’a kızı Melodi’den duygusal sözler! 20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem...

Melodi Bozkurt annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

Şu an gözlerim dolu dolu yazıyorum. Ne çabuk geçiyor zaman… 20'li yaşlarına şahit olduğum biricik annem, kraliçem, hayattaki en büyük şükrüm, en yakın arkadaşım, sırdaşım iyi ki doğmuşsun. Şükürler olsun seninle bir doğum gününde daha en sevdiğin şehirde yan yanayım🙏🏻⭐️

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