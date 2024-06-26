Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
15:25
50. yaşını kutlayan şarkıcı Ceylan'a kızı Melodi'den duygusal sözler! "20’li yaşlarına şahit olduğum biricik annem..."
Şu sıralar Bodrum'da lüks teknesinin keyfini süren şarkıcı Ceylan yeni yaşına çocukları ve yeğenleriyle girdi. 50 yaşına basan Ceylan tatil beldesindeki bir eğlence mekanında yaptığı doğum gününü kutlamasında gönlünce eğlendi. Geceden paylaşımlarda bulunan şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan ile karesine beğeni yağdı. Ceylan'ın kızı Melodi'den annesine duygusal kutlama geldi...