Giriş Tarihi: 08.10.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
13:45
50'lik Pınar Altuğ'u siz bir de makyajsız görün! Pınar Altuğ ev halini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...
Geçtiğimiz günlerde 50. yaşına basan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, son olarak ev hali ile sosyal medyanın diline düştü. Kedisi ile oynadığı anlara Pınar Altuğ'un makyajsız hali damga vurdu. Yıllara meydan okuyan fiziği ile yaşıtlarını kıskandıran Pınar Altuğ'ın sıfır makyaj hali ise takipçilerini ikiye böldü. Kimileri 'makyaj güzeli' yorumları yaparken kimileri de Pınar Altuğ'a her hali ayrı güzel yorumlarında bulundu. İşte Pınar Altuğ'un makyajsız hali...