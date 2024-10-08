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Haberler Galeri 50'lik Pınar Altuğ'u siz bir de makyajsız görün! Pınar Altuğ ev halini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:45

50'lik Pınar Altuğ'u siz bir de makyajsız görün! Pınar Altuğ ev halini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Geçtiğimiz günlerde 50. yaşına basan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, son olarak ev hali ile sosyal medyanın diline düştü. Kedisi ile oynadığı anlara Pınar Altuğ'un makyajsız hali damga vurdu. Yıllara meydan okuyan fiziği ile yaşıtlarını kıskandıran Pınar Altuğ'ın sıfır makyaj hali ise takipçilerini ikiye böldü. Kimileri 'makyaj güzeli' yorumları yaparken kimileri de Pınar Altuğ'a her hali ayrı güzel yorumlarında bulundu. İşte Pınar Altuğ'un makyajsız hali...

50’lik Pınar Altuğ’u siz bir de makyajsız görün! Pınar Altuğ ev halini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, bir dönem çok konuşulan aralarındaki yaş farkı eleştirilerine de aşklarıyla yanıt verdi.

50’lik Pınar Altuğ’u siz bir de makyajsız görün! Pınar Altuğ ev halini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile sette başlayan aşkları 2008 yılında nikah masasına taşınan Pınar Altuğ, aradan geçen yıllarda yaş farkını tersine çevirmeyi başardı.

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50’lik Pınar Altuğ’u siz bir de makyajsız görün! Pınar Altuğ ev halini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ fit hali ile övgüleri toplamaya devam ediyor.

50’lik Pınar Altuğ’u siz bir de makyajsız görün! Pınar Altuğ ev halini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Tatilde bile spor yapmaktan vazgeçmeyen Pınar Altuğ güzelliğini ve fit halini de bu disiplinine borçlu.

50’lik Pınar Altuğ’u siz bir de makyajsız görün! Pınar Altuğ ev halini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Sosyal medyada sık sık spor paylaşımları yapan ve düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Pınar Altuğ'u bir de makyajsız görün!

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