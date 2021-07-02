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Haberler Galeri 51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı
Giriş Tarihi: 02.07.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 10:31

51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı

51 yaşındaki usta oyuncu Asuman Dabak, başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor. Sosyal medyada 670 bini aşkın takipçiye sahip olan Asuman Dabak, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Yoğun bir sezondan çıkan usta isim, son olarak tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Denizden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, neşeli hali ve fit görüntüsüyle dikkat çekti. 51 yaşındaki Asuman Dabak, düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı...

51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı

51 yaşındaki oyuncu Asuman Dabak, geçtiğimiz gün Çeşme'ye gitti. Dabak, The Beach Of Momo'da objektiflere takıldı.

51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı

Cadde'nin haberine göre; keyifli olduğu gözlemlenen başarılı oyuncu locasında çıkarak telefon ile konuşması sırasında bol bol kahkaha attı. İlerleyen saatlerde denize giren Dabak, yarım saat denizde kaldı.

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51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı

Denizden çıkan Asuman Dabak, ilerleyen yaşına rağmen fit görüntüsü ve doğal güzelliği ile göz doldurdu. Ünlü oyuncu fit görüntüsünü sürekli spor yapmasına borçlu.

51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı

BALİ'DE PİTONLA POZ

Doğası ve tropikal iklimi ile ünlü Bali Adası, Asuman Dabak'ın Hayat Bi' Gün şarkısının klip çekimine ev sahipliği yaptı. Tatil için sık sık gittiği Bali'de ilk şarkısına enerji dolu ve yaz sıcaklığında bir klip çeken Asuman Dabak, sesi ve fiziği ile ilgi odağı oldu.

51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı

Pandemi öncesi çekilen klipten arta kalan vakitlerde Bali'de bol bol gezen sanatçı, piton yılana dokunduğu ve kaldığı odada gekkoların yaşadığı macera dolu ve unutamayacağı anlar yaşadı.

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