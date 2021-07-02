Giriş Tarihi: 02.07.2021 10:28Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 10:31
51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı
51 yaşındaki usta oyuncu Asuman Dabak, başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor. Sosyal medyada 670 bini aşkın takipçiye sahip olan Asuman Dabak, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Yoğun bir sezondan çıkan usta isim, son olarak tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Denizden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, neşeli hali ve fit görüntüsüyle dikkat çekti. 51 yaşındaki Asuman Dabak, düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı...