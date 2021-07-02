51 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak bikinili şıklığıyla plajı yaktı geçti! Asuman Dabak'ın fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı

BALİ'DE PİTONLA POZ

Doğası ve tropikal iklimi ile ünlü Bali Adası, Asuman Dabak'ın Hayat Bi' Gün şarkısının klip çekimine ev sahipliği yaptı. Tatil için sık sık gittiği Bali'de ilk şarkısına enerji dolu ve yaz sıcaklığında bir klip çeken Asuman Dabak, sesi ve fiziği ile ilgi odağı oldu.