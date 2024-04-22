Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
16:47
51'lik güzel Defne Samyeli Maldivler'de düşman çatlattı! Düzgün fiziğiyle mest etti
Zamana adeta meydan okuyan Defne Samyeli Çinli araştırmacıların da dikkatini çekmiş, genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıkmıştı. 51 yaşındaki Defne Samyeli güzelliği ve fit hali ile övgüler topladı. Instagram hesabından Maldivler pozları paylaşan Defne Samyeli sosyal medyada gündem oldu.