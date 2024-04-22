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Haberler Galeri 51'lik güzel Defne Samyeli Maldivler'de düşman çatlattı! Düzgün fiziğiyle mest etti
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:47

51'lik güzel Defne Samyeli Maldivler'de düşman çatlattı! Düzgün fiziğiyle mest etti

Zamana adeta meydan okuyan Defne Samyeli Çinli araştırmacıların da dikkatini çekmiş, genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıkmıştı. 51 yaşındaki Defne Samyeli güzelliği ve fit hali ile övgüler topladı. Instagram hesabından Maldivler pozları paylaşan Defne Samyeli sosyal medyada gündem oldu.

51’lik güzel Defne Samyeli Maldivler’de düşman çatlattı! Düzgün fiziğiyle mest etti

Yıllardır 20'li yaşlarında gibi görünen iki çocuk annesi olan Defne Samyeli fit hali ile Çinli araştırmacıları bile kendine hayran bırakmış araştırmalara konu olmuştu.

51’lik güzel Defne Samyeli Maldivler’de düşman çatlattı! Düzgün fiziğiyle mest etti

51 yaşındaki Defne Samyeli güzelliği ve fit hali ile övgüleri toplamaya devam ederken son paylaşımı ile yine sosyal medyayı sallamayı başardı.

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51’lik güzel Defne Samyeli Maldivler’de düşman çatlattı! Düzgün fiziğiyle mest etti

Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile verdiği asansör pozları yaktı geçti.

51’lik güzel Defne Samyeli Maldivler’de düşman çatlattı! Düzgün fiziğiyle mest etti

Defne Samyeli'nin 51 yaşında olduğuna inanmak gerçekten çok zor...

51’lik güzel Defne Samyeli Maldivler’de düşman çatlattı! Düzgün fiziğiyle mest etti
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