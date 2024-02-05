Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
15:13
52'lik güzel İclal Aydın adeta 20'li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın'ın zayıflama sırrı ne?
İclal Aydın'ın usta oyunculuğunun yanı sıra son dönemde fit haliyle de dikkat çekiyor. 52 yaşındaki İclal Aydın, bir süre önce fazla kilolarından kurtuldu. Güzel oyuncu İclal Aydın,kısa sürede adeta eridi ve 20'li yaşlarına geri döndü. İclal Aydın'ın son halini görenler sırrını merak etti. İşte düzgün fiziğiyle övgüleri toplayan İclal Aydın'ın son hali ve zayıflama sırrı...