52’lik güzel İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın’ın zayıflama sırrı ne?

Sunucu, oyuncu, yazar İclal Aydın kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi ile ekranlara dönmüştü. Diziden ayrılan İclal Aydın, yazarlığa ağırlık verdi. Uzun bir aradan sonra paylaşım yapan Aydın'ın güzelliği ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.