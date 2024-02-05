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Haberler Galeri 52'lik güzel İclal Aydın adeta 20'li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın'ın zayıflama sırrı ne?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:13

52'lik güzel İclal Aydın adeta 20'li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın'ın zayıflama sırrı ne?

İclal Aydın'ın usta oyunculuğunun yanı sıra son dönemde fit haliyle de dikkat çekiyor. 52 yaşındaki İclal Aydın, bir süre önce fazla kilolarından kurtuldu. Güzel oyuncu İclal Aydın,kısa sürede adeta eridi ve 20'li yaşlarına geri döndü. İclal Aydın'ın son halini görenler sırrını merak etti. İşte düzgün fiziğiyle övgüleri toplayan İclal Aydın'ın son hali ve zayıflama sırrı...

52’lik güzel İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın’ın zayıflama sırrı ne?

Sunucu, oyuncu, yazar İclal Aydın kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi ile ekranlara dönmüştü. Diziden ayrılan İclal Aydın, yazarlığa ağırlık verdi. Uzun bir aradan sonra paylaşım yapan Aydın'ın güzelliği ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

52’lik güzel İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın’ın zayıflama sırrı ne?

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak, Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile ekranlarda boy göstermişti.

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52’lik güzel İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın’ın zayıflama sırrı ne?

Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu.

52’lik güzel İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın’ın zayıflama sırrı ne?

İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta bir deri bir kemik kaldı.

52’lik güzel İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü! İncecik kalan İclal Aydın’ın zayıflama sırrı ne?

İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve fit haliyle dikkat çekiyor.

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