Giriş Tarihi: 08.06.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
15:18
52'lik taş bebek! 90'lara damga vuran Pınar Aylin fit hali ile övgüleri topladı! Anne-kız hayran bıraktı!
Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 52 yaşında olan Pınar Aylin için zaman sanki tersine akmış. Boyundan büyük kızı olan Pınar Aylin tatil pozlarıyla mest etti. İşte Pınar Aylin'in son hali ve güzeller güzeli kızı Maya...