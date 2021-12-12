Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:38Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:04
58'lik Hülya Avşar cesaretini konuşturdu! Ev halini paylaşan Hülya Avşar'dan olay poz!
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan güzel şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi. İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar önce ekranlara, ardından da 3 yıl aradan sonra sahnelere geri dönmüştü. Ekran macerası kısa süren Hülya Avşar önceki gün Masumiyet dizisi için "Burnumdan getirdiler" demişti. Girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından ev halini paylaştı. Hülya Avşar'ın pozuna sıfır makyaj hali damga vurdu. İşte birçok ünlünün aksine cesaretini konuşturan Hülya Avşar'ın makyajsız ve filtresiz paylaşımı...