Giriş Tarihi: 21.07.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 13:51

59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Sevgilisinin vefatından sonra ilk kez konuşan Buğra Bahadırlı, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor, onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen... Kalbimde yeri başka... O benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum " demişti. Billur Kalkavan'ın vefatından dokuz ay sonra ortaya çıkan bakımsız mezarlık görüntüsü gündem oldu.