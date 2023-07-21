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Haberler Galeri 59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 13:51

59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Sevgilisinin vefatından sonra ilk kez konuşan Buğra Bahadırlı, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor, onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen... Kalbimde yeri başka... O benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum " demişti. Billur Kalkavan'ın vefatından dokuz ay sonra ortaya çıkan bakımsız mezarlık görüntüsü gündem oldu.

59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın vefatından dokuz ay sonra ortaya çıkan bakımsız mezarlık görüntüsü gündem oldu.

59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!

SON HALİ YÜREK YAKTI!

Ünlü oyuncunun vefatından dokuz ay sonra sosyal medyada paylaşılan bir görüntü herkesi şoke etti.

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59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!

KIRILMIŞ MEZAR TAŞI, KURUMUŞ OTLAR!

Posta'nın haberine göre; Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali üzüntü ve şaşkınlık yaşattı.

59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!

Söz konusu videoda; mezar taşının kırıldığı ve kurumuş çiçeklerin olduğu görülüyor.

59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!

'AĞLAMALARIM DEVAM EDİYOR'

Oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

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