6 ayda 41 kilo vermişti... Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son hali ile sosyal medyayı adeta salladı! Her geçen gün eriyor!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6 ayda 41 kilo vermişti. Değişimi ile dudak uçuklatan Damla Ersubaşı adeta her geçen gün eriyor. İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali ve geçmişten bugüne değişimi...