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Haberler Galeri 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi kızı Zehra'dan 4 yaş küçük! Mehmet Ali Erbil detayı şaşırttı!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 10:11

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi kızı Zehra'dan 4 yaş küçük! Mehmet Ali Erbil detayı şaşırttı!

Hülya Avşar ve Feraya Tanyolaç ile evlenip boşanan iki çocuk babası 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam yeni aşkıyla objektiflere fena yakalandı. Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi ise tanıdık bir isim çıktı. Yeni bir aşka yelken açan Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan 4 yaş küçük sevgilisiyle aradığı mutluluğu buldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi kızı Zehra’dan 4 yaş küçük! Mehmet Ali Erbil detayı şaşırttı!

2005 yılında Hülya Avşar'dan ve 2014 yılında ise Feraye Tanyolaç'tan boşanan 60 yaşındaki futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu son olarak aşk hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi kızı Zehra’dan 4 yaş küçük! Mehmet Ali Erbil detayı şaşırttı!

Ünlü isim iddialara göre 22 yaşındaki oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtı.

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60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi kızı Zehra’dan 4 yaş küçük! Mehmet Ali Erbil detayı şaşırttı!

Şimdilerde aşk hayatıyla gündeme gelen 60 yaşındaki ünlü ismin, biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında bir oğlu, bir de kızı bulunuyor.

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi kızı Zehra’dan 4 yaş küçük! Mehmet Ali Erbil detayı şaşırttı!

Onur Akay'ın haberine göre, açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen yorumcu Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek, Kaya Çilingiroğlu ile aşk yaşamaya başladı.

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi kızı Zehra’dan 4 yaş küçük! Mehmet Ali Erbil detayı şaşırttı!

MEHMET ALİ ERBİL DETAYI!
Nevide Çiçek, kısa bir süre Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşamıştı. Çiçek, Mali'nin kendisine hediye ettiği parfümü çöpe atarken çektiği videosunda söylediği sözlerle gündem olmuştu. 22 yaşındaki güzel; "Sen ödül gecesi az mı peşimden koştun? Ben biriyle konuştuğumu söylediğimde 'Görüşmeyeceksin onunla' diye az mı başımın etini yedin. Her şeyin yalanmış" demişti.

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