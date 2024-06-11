Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
10:11
60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi kızı Zehra'dan 4 yaş küçük! Mehmet Ali Erbil detayı şaşırttı!
Hülya Avşar ve Feraya Tanyolaç ile evlenip boşanan iki çocuk babası 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam yeni aşkıyla objektiflere fena yakalandı. Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi ise tanıdık bir isim çıktı. Yeni bir aşka yelken açan Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan 4 yaş küçük sevgilisiyle aradığı mutluluğu buldu. İşte merak edilen tüm detaylar…