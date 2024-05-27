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Haberler Galeri 67'lık Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a aşkını haykırdı! "Sen sadece sen değilsin, bensin; benimsin"
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 10:35

67'lık Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a aşkını haykırdı! "Sen sadece sen değilsin, bensin; benimsin"

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile bir süredir aşk yaşıyor. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Mali, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evliliğe yeşil ışık yakarak, evlenip çocuk sahibi olmak istediğini belirtmişti. Son olarak Mehmet Ali Erbil, 1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a aşkını haykırdı.

67’lık Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a aşkını haykırdı! Sen sadece sen değilsin, bensin; benimsin

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdığı ve evlilik teklifi ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

67’lık Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a aşkını haykırdı! Sen sadece sen değilsin, bensin; benimsin

Ünlü şovmen, iddiaları fotoğraflarla doğrularken evliliğe ve çocuk sahibi olmaya da sıcak baktığını açıklamıştı.

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67’lık Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a aşkını haykırdı! Sen sadece sen değilsin, bensin; benimsin

MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR

Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi sonrası kısa süreli ayrılık yaşayan ve kısa süre barışan çift, mutluluklarını sosyal medyada her fırsatta paylaşıyor.

67’lık Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a aşkını haykırdı! Sen sadece sen değilsin, bensin; benimsin

GÜLSEREN CEYLAN'DAN SAMİMİ İTİRAF

Bir Youtube kanalına konuk olan Gülseren Ceylan, samimi itiraflarda bulundu.

67’lık Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a aşkını haykırdı! Sen sadece sen değilsin, bensin; benimsin

"AİLEM BENİ REDDETTİ"

Ceylan Erbil'le yaşadığı ilişki sonrası ailesi tarafından dışlandığını belirterek, "Ailem aramızdaki yaş farkından dolayı beni reddetti. Çok duygusuzlar"

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