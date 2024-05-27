Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
10:35
67'lık Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a aşkını haykırdı! "Sen sadece sen değilsin, bensin; benimsin"
67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile bir süredir aşk yaşıyor. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Mali, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evliliğe yeşil ışık yakarak, evlenip çocuk sahibi olmak istediğini belirtmişti. Son olarak Mehmet Ali Erbil, 1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a aşkını haykırdı.