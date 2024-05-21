Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
09:51
7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!
Yer Gök Aşk, Lale Devri gibi dizilerde yer alan Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder, işadamı eşi Oren Frensez ile yedi yıllık evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında noktalamıştı. Selen Soyder, boşanmasıyla ilgili "İki iyi insan iki iyi karı-koca olamıyor. Çok iyi arkadaş olsanız da çok iyi karı koca olamıyorsunuz bazen" diye konuşmuştu. Yaptırdığı estetik müdahaleler sonrası adeta bambaşka birine dönüşen Soyder, aşk orucunu bozdu. Soyder, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti.