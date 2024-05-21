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Haberler Galeri 7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:51

7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!

Yer Gök Aşk, Lale Devri gibi dizilerde yer alan Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder, işadamı eşi Oren Frensez ile yedi yıllık evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında noktalamıştı. Selen Soyder, boşanmasıyla ilgili "İki iyi insan iki iyi karı-koca olamıyor. Çok iyi arkadaş olsanız da çok iyi karı koca olamıyorsunuz bazen" diye konuşmuştu. Yaptırdığı estetik müdahaleler sonrası adeta bambaşka birine dönüşen Soyder, aşk orucunu bozdu. Soyder, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti.

7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!

Yer Gök Aşk ve 'Lale Devri gibi dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Selen Soyder, 2015'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile geçtiğimi Ağustos ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!

Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder, boşanmasının ardından uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.

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7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!

Yaptırdığı estetik müdahaleler sonrası bambaşka birine dönüşen Soyder, son olarak sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti.

7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!

Soyder, yeni aşkını kişisel hesabından paylaştığı bu pozla duyurdu. Oyuncuya hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!

Yer Gök Aşk' (2010-2012) ve 'Lale Devri' (2010-2014) gibi dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Selen Soyder, 2015'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile geçtiğimi Ağustos ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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