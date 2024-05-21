7 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti… Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!

Yer Gök Aşk ve 'Lale Devri gibi dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Selen Soyder, 2015'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile geçtiğimi Ağustos ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.