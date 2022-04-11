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Haberler Galeri 8 aylık hamile Başak Dizer 'Kurt Efe' isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda 'Kurt' diye kayıtlıydı...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 07:47

8 aylık hamile Başak Dizer 'Kurt Efe' isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda 'Kurt' diye kayıtlıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, doğacak oğullarına neden Kurt ismini vereceklerini açıkladı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Ünlü çift, bebeklerinin isimlerini de geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' ismini koyacak olan çiftten Başak Dizer, ismin anlamını ve bu isme neden karar verdiklerini açıkladı. GÜNAYDIN yazarlarından Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ samimi açıklamalarda bulundu.

Tuba KALÇIK
8 aylık hamile Başak Dizer ’Kurt Efe’ isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Doğuma sayılı günleri kalan Tatlıtuğ, oğullarına neden Kurt Efe ismini verdiklerini de anlattı.

8 aylık hamile Başak Dizer ’Kurt Efe’ isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...

Birçok diziye stil danışmanlığı yapıyorsunuz. Yolunuz dizi sektörüyle nasıl kesişti?
Deniz Marşan yakın iş arkadaşımdı, onunla birlikte alışveriş danışmanlığı ve stil danışmanlığı üzerine bir internet sitesi kurduk. İş insanlarına, siyasetçilere ve ünlü isimlere gardırop oluşturuyorduk, giyim tarzlarını düzenliyorduk. O yıllarda Türkiye'de böyle bir hizmet yoktu, bu açıdan ilktik. Sonrasında moda üzerine program yapmak için Kerem Çatay ile görüştük. Kerem Bey de "Yeni bir diziye başlıyorum, diziye stil danışmanlığı yapın" diye teklifte bulundu bize. Açıkçası Deniz'le dizi işine girmek istemiyorduk. Ama sonra "Tamam" dedik. Ve böylece 'Aşk-ı Memnu'ya moda danışmanlığı yapmaya başladık. Dizilerde kullanılan tüm markalar orijinaldi, mücevherler gerçekti. Biz kostümler için dünyaca ünlü markalarla iş birliği yaptık. Oradaki kostümler içerik gereği abartılıydı. Bizim için büyük bir deneyim oldu. 'Aşkı Memnu'nun kostümleri de dizi kadar konuşuldu. Türkiye'de ilk defa bu dizide stil danışmanlarıyla çalışıldı. Bu da bir kulvar açtı sektöre. Şimdi her dizinin stil danışmanı var.

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8 aylık hamile Başak Dizer ’Kurt Efe’ isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...

YERLİ MARKALARI DESTEKLİYORUZ
Dizilerde yerli tasarımcıların da ürünlerini kullanıyorsunuz değil mi? Elbette. 'Aşk-ı Memnu'da birçok Türk tasarımcının kıyafetlerini kullandık. Özgür Masur, Hakan Yıldırım, Elif Cığızoğlu, Zeynep Tosun gibi isimlerin de bu dizide koleksiyonları yer aldı. 'Aşk-ı Memnu' sonrası da çok izlenen dizilere danışmanlık hizmeti verdik. 2013'te Deniz ile showroom kurduk. Şimdi hem stil danışmanlığı yapıyoruz hem de tasarımcılarla, markalarla moda editorlerini ve stylistleri bir araya getiriyoruz. Yurt dışından da takipçilerimiz var, Orta Doğu'da Türk tasarımcılar, markalarımız ve dizilerimiz büyük ilgi görüyor.

8 aylık hamile Başak Dizer ’Kurt Efe’ isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...

Hamilelik sürecinde yeni bir marka kurdunuz. Biraz bundan bahseder misiniz?
Yaptığımız işin uzantısı diyebiliriz. 2007'de kişi ile buluşup yaptığımız alışveriş danışmanlığını şimdi dijital ortamda devam ettiriyoruz. Alışverişin yepyeni bir hali diyebiliriz. Sitemiz de sadece lokal yani yerli markalardan oluşuyor. Bu açıdan giyimde yerli üreticiye destek de veriyoruz. Kullanıcılar sitemize girip detaylı bir stil testi dolduruyorlar. Bu testte kullanıcılarımızın tarzını, bütçesini ve bedenini öğreniyoruz. Sonrasında stilistlerimiz tamamen kişiye özel bir kombin hazırlıyorlar. Kullanıcılarımız kutudan çıkan ürünleri evlerinin rahatlığında deneyerek satın alıp almayacağına karar veriyor. Yeni bir deneyime açık olan herkese, her tarza ve bütçeye hitap etmeye çalışıyoruz. Stil danışmanlığı hizmetini daha fazla kişiye ve beden tipine sunabilmek adına da sürekli çalışıyoruz. Aslında bu uygulamanın en büyük avantajı, tüketiciye evinde deneme rahatlığı sağlıyor, çok vakti olmayanlara alışverişten zaman kazandırıyor.

8 aylık hamile Başak Dizer ’Kurt Efe’ isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...

Uygulamanız yerli ve milli diye nitelendirdiğimiz markalarımıza da destek veriyor...
Evet, kutularımızda sadece lokal markalar yer alıyor. Ülkemizdeki yeteneğe hayranız, bu süreçte öyle markalarla tanıştık ki... Gerçekten harika işler yapan yerel markalarımız var. Ayrıca hızlı tüketim trendinin arttığı bugünlerde moda severlere farklı opsiyonlar sunmak, global markalar ile rekabet etmek durumunda kalan ve zorlanan lokal markaları desteklemek istedik. Sahip olduğumuz bu ağla, inandığımız markaları tanıtmak ve potansiyel kullanıcılarıyla tanıştırmaktan gurur duyuyoruz.

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