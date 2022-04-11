Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
07:47
8 aylık hamile Başak Dizer 'Kurt Efe' isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda 'Kurt' diye kayıtlıydı...
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, doğacak oğullarına neden Kurt ismini vereceklerini açıkladı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Ünlü çift, bebeklerinin isimlerini de geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' ismini koyacak olan çiftten Başak Dizer, ismin anlamını ve bu isme neden karar verdiklerini açıkladı. GÜNAYDIN yazarlarından Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ samimi açıklamalarda bulundu.