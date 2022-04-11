8 aylık hamile Başak Dizer ’Kurt Efe’ isminin anlamını ve hikayesini anlattı: Kıvanç telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...

■ Birçok diziye stil danışmanlığı yapıyorsunuz. Yolunuz dizi sektörüyle nasıl kesişti?

Deniz Marşan yakın iş arkadaşımdı, onunla birlikte alışveriş danışmanlığı ve stil danışmanlığı üzerine bir internet sitesi kurduk. İş insanlarına, siyasetçilere ve ünlü isimlere gardırop oluşturuyorduk, giyim tarzlarını düzenliyorduk. O yıllarda Türkiye'de böyle bir hizmet yoktu, bu açıdan ilktik. Sonrasında moda üzerine program yapmak için Kerem Çatay ile görüştük. Kerem Bey de "Yeni bir diziye başlıyorum, diziye stil danışmanlığı yapın" diye teklifte bulundu bize. Açıkçası Deniz'le dizi işine girmek istemiyorduk. Ama sonra "Tamam" dedik. Ve böylece 'Aşk-ı Memnu'ya moda danışmanlığı yapmaya başladık. Dizilerde kullanılan tüm markalar orijinaldi, mücevherler gerçekti. Biz kostümler için dünyaca ünlü markalarla iş birliği yaptık. Oradaki kostümler içerik gereği abartılıydı. Bizim için büyük bir deneyim oldu. 'Aşkı Memnu'nun kostümleri de dizi kadar konuşuldu. Türkiye'de ilk defa bu dizide stil danışmanlarıyla çalışıldı. Bu da bir kulvar açtı sektöre. Şimdi her dizinin stil danışmanı var.