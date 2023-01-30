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Haberler Galeri 8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşk sarhoşu! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'nin evine girerken görüntülendi!
Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:16

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşk sarhoşu! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'nin evine girerken görüntülendi!

Yeni aşkı magazine bomba gibi düşen Çağla Şıkel ortaya bir çıktı pir çıktı! Her gece başka bir mekanda eğlenirken görüntülenen Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isimle ismi yanyana anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve ilk defa sevgilisi avukat Nail Gönenli ile el ele görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli son olarak ise genç avukatın evine girerken objektiflere yakalandı.

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşk sarhoşu! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evine girerken görüntülendi!

Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel'in yıllardır titizlikle gizli tuttuğu özel hayatını bu defa gözler önünde yaşamaktan çekinmemesi 'Ufukta evlilik mi var?' sorularını akıllara getirdi.

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşk sarhoşu! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evine girerken görüntülendi!

Çağla Şıkel 8 yıllık kuralını genç avukat Nail Gönenli için bozdu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülendi.

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8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşk sarhoşu! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evine girerken görüntülendi!

Magazin kulislerine düşen bomba görüntüler sonrası Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı belgelenmiş oldu.

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşk sarhoşu! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evine girerken görüntülendi!

Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu öğrenilmişti.

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşk sarhoşu! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evine girerken görüntülendi!

Ülkemizin en başarılı model ve sunucularından Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.

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