Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
10:16
8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşk sarhoşu! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'nin evine girerken görüntülendi!
Yeni aşkı magazine bomba gibi düşen Çağla Şıkel ortaya bir çıktı pir çıktı! Her gece başka bir mekanda eğlenirken görüntülenen Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isimle ismi yanyana anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve ilk defa sevgilisi avukat Nail Gönenli ile el ele görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli son olarak ise genç avukatın evine girerken objektiflere yakalandı.