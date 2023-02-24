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Haberler Galeri 8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!
Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 07:44

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!

Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere böyle yakalandı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!

Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel'in yıllardır titizlikle gizli tuttuğu özel hayatını bu defa gözler önünde yaşamaktan çekinmemesi 'Ufukta evlilik mi var?' sorularını akıllara getirdi.

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!

Çağla Şıkel 8 yıllık kuralını genç avukat Nail Gönenli için bozmuştu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.

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8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!

Magazin kulislerine düşen bomba görüntüler sonrası Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı belgelenmiş oldu.

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!

Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu öğrenilmişti.

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!

Ülkemizin en başarılı model ve sunucularından Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.

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