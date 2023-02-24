Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 07:44

8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!

Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere böyle yakalandı.