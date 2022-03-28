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Haberler Galeri 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyordu! Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 07:42

8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyordu! Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması geldi!

Son dakika: Tam sekiz sene önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçiren "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık sağlık durumu ile merak konusu. Magazine düşen son dakika haberi Kenan Işık'ın sağlık durumunu yeniden gündeme getirdi. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık 2014 yılından bu yana komada. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın son hali hakkında yakın arkadaşı Ozan Zeybek'ten açıklama gelmişti. Peki, Kenan Işık uyandı mı?, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık hakkında son açıklama usta oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi. İşte Kenan Işık'tan sonra bir dönem Kim Milyoner Olmak İster? programının sunuculuğunu üstlenen Selçuk Yöntem'in Kenan Işık açıklaması...

8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu! Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması geldi!

Dadı dizisi ve Kim Milyoner Olmak İster programıyla tanınan Kenan Işık 21 Mart 2014 günü geçirdiği kaza sonucunda tam 8 yıldır tedavi altında. Spor salonundayken saunaya giren ve düşüp başını vuran Işık, kaza sonrasında bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kenan Işık bir daha ekranlara dönemedi.

8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu! Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması geldi!

Ünlü sunucunun sağlık durumuyla ilgili bilgiler zaman zaman paylaşılıyor. Son olarak Kenan Işık'ın son hali hakkında Selçuk Yöntem'den bir açıklama geldi.

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8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu! Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması geldi!

Tam sekiz sene önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçiren "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık, sağlık durumu ile merak konusu.

8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu! Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması geldi!

Magazine düşen son dakika haberi Kenan Işık'ın sağlık durumunu yeniden gündeme getirdi. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık 2014 yılından bu yana komada.

8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu! Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması geldi!

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın son hali hakkında yakın arkadaşı Ozan Zeybek'ten açıklama gelmişti. Peki, Kenan Işık uyandı mı?, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

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