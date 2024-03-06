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Haberler Galeri 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 06:35

80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...

Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdırmıştı. Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürdürüyor. Şimdilerde 80 yaşında olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Altuğ'un eşi kendisinden ünlü...Meğer Süt Kardeşler filminin yıldızıymış.

80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

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80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ...

80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...

Öte yandan geçen günlerde 80 yaşına giren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

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