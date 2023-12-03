Giriş Tarihi: 03.12.2023 15:45

80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...Meğer Süt Kardeşler filminin yıldızıymış

Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdırmıştı. Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürdürüyor. Şimdilerde 80 yaşında olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Altuğ'un eşi kendisinden ünlü...Meğer Süt Kardeşler filminin yıldızıymış.