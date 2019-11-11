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  • 90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte Pınar Aylin'in son hali...

90'lara damga vuran güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte ...

, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Pınar Aylin'in Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına girdi. 'da yaşayan bankacı Mert Tokatlıoğlu ile 1999 yılında evlenen Pınar Aylin 8 yıl sonra 2008 yılında boşandı. Bu evliliğinden Maya (d.2002) adında bir kızı olan Pınar Aylin bir süre müzik kariyerine ara verdi. Pınar Aylin, sonrasında 12 Aralık 2014 tarihinde Çeşme Alaçatı'da İzmirli Süleyman Bey ile evlendi. Şimdilerde 47 yaşında olan Pınar Aylin güzelliği ile adeta yıllara medyan okuyor. Gençlik iksirini bulmuşcasına neredeyse hiç değişmeyen Pınar Aylin sosyal medyada da oldukça aktif olan ünlü isimlerden. Sık sık paylaşımlarda bulunan Pınar Aylin'in doğal hallerine beğeni ve yorum yağıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 08:19
90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte Pınar Aylin'in son hali...

, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Pınar Aylin'in Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına girdi. 'da yaşayan bankacı Mert Tokatlıoğlu ile 1999 yılında evlenen Pınar Aylin 8 yıl sonra 2008 yılında boşandı. Bu evliliğinden Maya (d.2002) adında bir kızı olan Pınar Aylin bir süre müzik kariyerine ara verdi. Pınar Aylin, sonrasında 12 Aralık 2014 tarihinde Çeşme Alaçatı'da İzmirli Süleyman Bey ile evlendi. Şimdilerde 47 yaşında olan Pınar Aylin güzelliği ile adeta yıllara medyan okuyor. Gençlik iksirini bulmuşcasına neredeyse hiç değişmeyen Pınar Aylin sosyal medyada da oldukça aktif olan ünlü isimlerden. Sık sık paylaşımlarda bulunan Pınar Aylin'in doğal hallerine beğeni ve yorum yağıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte Pınar Aylin'in son hali...

FAHRİYE EVCEN

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90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte Pınar Aylin'in son hali...
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90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte Pınar Aylin'in son hali...

EMİNA JAHOVİC

90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte Pınar Aylin'in son hali...
90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte Pınar Aylin'in son hali...

FİLİZ AKIN

90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin güzelliği ile yıllara meydan okuyor! İşte Pınar Aylin'in son hali...
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