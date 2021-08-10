93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozları ile şov yaptı!

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz 8 Mart'ta kaybettiği babası Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı verdi. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in bikini ile verdiği poza çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar yaptığı paylaşıma "Ne çabuk unutuldu babanız da böyle pozlar veriyorsunuz" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise yaptığında yanlış bir şey olmadığını savundu. İşte Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...