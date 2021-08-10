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Haberler Galeri 93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozları ile şov yaptı!
Giriş Tarihi: 10.08.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 16:22

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozları ile şov yaptı!

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz 8 Mart'ta kaybettiği babası Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı verdi. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in bikini ile verdiği poza çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar yaptığı paylaşıma "Ne çabuk unutuldu babanız da böyle pozlar veriyorsunuz" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise yaptığında yanlış bir şey olmadığını savundu. İşte Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozları ile şov yaptı!

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü.

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozları ile şov yaptı!

Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin moral tatiline çıktı.

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93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozları ile şov yaptı!

Geçtiğimiz 8 Mart'ta kaybettiği babası Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı verdi.

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozları ile şov yaptı!

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in bikini ile verdiği poza çok sayıda yorum geldi.

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin bikinili pozları ile şov yaptı!

İşte Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

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