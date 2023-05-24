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Haberler Galeri 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! İşte Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu ve kızları...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:08

93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! İşte Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu ve kızları...

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı Münir Özkul...Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi sayısız filmde rol almıştı. Bu filmlerin büyük kısmında ise Adile Naşit'le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden birini oluşturmuştu. Oyunculuk kariyerinde 400'den fazla filmde rol alan Özkul 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı. Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu. Yer aldığı filmlerde babacan rolleriyle tanınan Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! İşte Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ve kızları...

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı. İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşındaydı. Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! İşte Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ve kızları...

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.

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93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! İşte Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ve kızları...

Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı.

93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! İşte Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ve kızları...

Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla çalıştı. 1970'li yıllardan itibaren özellikle kalabalık kadrolu ve Ertem Eğilmez yapımlı filmlerde rol almaya başlayan Münir Özkul, kendisiyle özdeşleşen Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" karakteriyle de tüm Türkiye'de tanınan bir isim oldu.


93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! İşte Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ve kızları...

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

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