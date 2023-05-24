Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:08

93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! İşte Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu ve kızları...

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı Münir Özkul...Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi sayısız filmde rol almıştı. Bu filmlerin büyük kısmında ise Adile Naşit'le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden birini oluşturmuştu. Oyunculuk kariyerinde 400'den fazla filmde rol alan Özkul 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı. Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu. Yer aldığı filmlerde babacan rolleriyle tanınan Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.