Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!

Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Abisinin ölümüyle derinden sarsılan Alişan, geride kalan 2 yeğeniyle yakından ilgilenerek desteğini göstermişti. Maddi ve manevi her daim yeğenlerinin yanında olan ünlü türkücü, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da bunu gözler önüne seriyordu.