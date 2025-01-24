Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:01

Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!

Şarkıcı Alişan, iş hayatındaki başarılarının yanında ailesiyle olan ilişkileriyle de örnek gösteriliyor. Abisi Selçuk Tektaş'ın Koronavirüs'e yenik düşerek vefat etmesinden sonra yeğenleriyle de son derece yakından ilgilenen Alişan, yaptığı paylaşımlara takdir topluyor. Ünlü türkücü, son olarak 2 yeğeniyle yeni bir fotoğraf yayınladı. O kareleri gören sosyal medya kullanıcıları 'Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor' yorumunu yapmadan geçemedi…

Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!

Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Abisinin ölümüyle derinden sarsılan Alişan, geride kalan 2 yeğeniyle yakından ilgilenerek desteğini göstermişti. Maddi ve manevi her daim yeğenlerinin yanında olan ünlü türkücü, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da bunu gözler önüne seriyordu.

Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!

AMCA VE YEĞENLERİNİN POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Alişan, gözü gibi baktığı yeğenleriyla buluşarak o anları Instagram hesabında paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!

Alişan, Eyşan ve Ceylan adında 2 kız yeğeniyle fotoğraf paylaştı. Başarılı türkücünün kalp ve emoji koyarak yayınladığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.

Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!

Her fırsatta yeğenleriyle vakit geçiren Alişan, bir kez daha 'Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor' dedirtti...

Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!

YEĞENLERİNDEN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!

Öte yandan 2021 yılında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından doğum gününü kutlamayan Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yapmıştı.

SON DAKİKA