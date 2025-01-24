Giriş Tarihi: 24.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
12:01
Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!
Şarkıcı Alişan, iş hayatındaki başarılarının yanında ailesiyle olan ilişkileriyle de örnek gösteriliyor. Abisi Selçuk Tektaş'ın Koronavirüs'e yenik düşerek vefat etmesinden sonra yeğenleriyle de son derece yakından ilgilenen Alişan, yaptığı paylaşımlara takdir topluyor. Ünlü türkücü, son olarak 2 yeğeniyle yeni bir fotoğraf yayınladı. O kareleri gören sosyal medya kullanıcıları 'Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor' yorumunu yapmadan geçemedi…