Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri kutlamıyordu... Şarkıcı Alişan'ın duygusal anları | Video

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu. 21 Temmuz 2021 tarihinde, ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş COVID-19 nedeniyle hayata veda etmişti. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri doğum gününü kutlamayan Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı duygusal anlar yaşadı.