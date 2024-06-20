Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri kutlamıyordu... Şarkıcı Alişan'ın duygusal anları | Video
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu. 21 Temmuz 2021 tarihinde, ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş COVID-19 nedeniyle hayata veda etmişti. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri doğum gününü kutlamayan Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı duygusal anlar yaşadı.
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