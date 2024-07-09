Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:27
"Abla kardeş gibiler" Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı!
62 yaşındaki Hatice Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinin Nevra'sı olarak karşımıza çıkıyor. Bahar'da Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur Yavuzoğlu karakterinin annesini oynayan Hatice Aslan'ın hayatı merak konusu oldu. Hatice Arslan'ın gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü oyuncu Hatice Aslan'ın oğlu Ekin Ergök, Amerika'da grafik tasarımcı ve kreatif direktör kimliğiyle birbirinden ünlü markalarla çalışıyor. İşte Hatice Aslan'a çok benzeyen oğlu Ekin…