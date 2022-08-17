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Haberler Galeri Acemi Cadı'nın Tuğçe'siydi! Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Evlendi, anne oldu...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:44

Acemi Cadı'nın Tuğçe'siydi! Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Evlendi, anne oldu...

Acemi Cadı'nın kötü kalpli Tuğçe'si Billur Yazgan, aradan geçen 16 yılda neredeyse hiç değişmedi. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve oğlunun bakımıyla kendi ilgilenen Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Acemi Cadı'nın Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Billur Yazgan'ın son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte şimdilerde 35 yaşında olan Billur Yazgan güzelliğinden hiç bir şey kaybetmedi. İşte Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son hali...

Acemi Cadı’nın Tuğçe’siydi! Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Evlendi, anne oldu...

Acemi Cadı'nın kötü kalpli Tuğçe'si Billur Yazgan, aradan geçen yıllarda neredeyse hiç değişmedi. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve oğlunun bakımıyla kendi ilgilenen Billur Yazgan artık bambaşka bir hayat yaşıyor.

Acemi Cadı’nın Tuğçe’siydi! Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Evlendi, anne oldu...

Bir dönem Billur Yazgan'ın merhum sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilmişti.

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Acemi Cadı’nın Tuğçe’siydi! Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Evlendi, anne oldu...

Billur Yazgan çıkan haberler üzerine sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

''Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik... Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm... Hepimizin başı sağ olsun. Yalnız basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...''

Acemi Cadı’nın Tuğçe’siydi! Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Evlendi, anne oldu...

Acemi Cadı'nın Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Billur Yazgan'ın son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Acemi Cadı’nın Tuğçe’siydi! Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Evlendi, anne oldu...

İşte şimdilerde 36 yaşında olan Billur Yazgan güzelliğinden hiç bir şey kaybetmedi.

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