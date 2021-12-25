Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Acıların kadını' Bergen hayatı ile yakında beyaz perdede! İşte az bilinen gerçeklerle Bergen'in hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 12:14

'Acıların kadını' Bergen hayatı ile yakında beyaz perdede! İşte az bilinen gerçeklerle Bergen'in hayat hikayesi...

'Acıların kadını' olarak bilinen şiddet kurbanı Bergen ile ilgili az bilinen gerçek! Bergen, sadece 30 yıl yaşadı. Kısacık ömrü boyunca 'acıların kadını' olarak anıldı. Bu lakabın sebebi; yaşadığı belalı aşktı. Kendisine defalarca şiddet uygulayan, yüzüne bir kova kezzap atıp gözünün birini kör eden adamı öyle sevdi ki, onu her defasında affetti. Ne acıdır ki, hayatına son veren kurşun da, yine çok sevdiği adamdan geldi. 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filminin ilk afiş ve teaser'ı yayınlandı. Çekimlerinin bitmesine az bir zaman kala yayınlanan afiş ve teaser büyük ses getirdi. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdı Bergen sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte az bilinen gerçekleri ile Bergen'in acılarla dolu bir okadar da kısa hayat hikayesi...

’Acıların kadını’ Bergen hayatı ile yakında beyaz perdede! İşte az bilinen gerçeklerle Bergen’in hayat hikayesi...

1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filminin ilk afiş ve teaser'ı yayınlandı. Çekimlerinin bitmesine az bir zaman kala yayınlanan afiş ve teaser büyük ses getirdi. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdı Bergen sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte az bilinen gerçekleri ile Bergen'in acılarla dolu bir okadar da kısa hayat hikayesi...

’Acıların kadını’ Bergen hayatı ile yakında beyaz perdede! İşte az bilinen gerçeklerle Bergen’in hayat hikayesi...

'Acıların kadını' olarak bilinen şiddet kurbanı Bergen ile ilgili az bilinen gerçek! Bergen, sadece 30 yıl yaşadı. Kısacık ömrü boyunca 'acıların kadını' olarak anıldı. Bu lakabın sebebi; yaşadığı belalı aşktı. Kendisine defalarca şiddet uygulayan, yüzüne bir kova kezzap atıp gözünün birini kör eden adamı öyle sevdi ki, onu her defasında affetti. Ne acıdır ki, hayatına son veren kurşun da, yine çok sevdiği adamdan geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Acıların kadını’ Bergen hayatı ile yakında beyaz perdede! İşte az bilinen gerçeklerle Bergen’in hayat hikayesi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
’Acıların kadını’ Bergen hayatı ile yakında beyaz perdede! İşte az bilinen gerçeklerle Bergen’in hayat hikayesi...
’Acıların kadını’ Bergen hayatı ile yakında beyaz perdede! İşte az bilinen gerçeklerle Bergen’in hayat hikayesi...
SON DAKİKA