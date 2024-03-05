Giriş Tarihi: 05.03.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
08:00
'Acıların kadını' olarak tanınan arabeskin unutulmaz sesi Bergen ile ilgili az bilinen gerçek! Önce güzelliğini sonra hayatını aldı ve...
Kısacık ömrü boyunca 'acıların kadını' olarak anıldı. Bu lakabın sebebi; yaşadığı belalı aşktı. Arabeskin unutulmayan seslerinden biri olan Bergen, sadece 30 yıl yaşadı. Kendisine defalarca şiddet uygulayan, yüzüne bir kova kezzap atıp gözünün birini kör eden adamı öyle sevdi ki, onu her defasında affetti. Ne acıdır ki, hayatına son veren kurşun da, yine çok sevdiği adamdan geldi. 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmi bu akşam ATV ekranlarına geliyor. Bergen'in hayatını kaçırmayın! Filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, orada yaşadığı aşkın ardından da ebediyete uzanan öyküsü konu ediliyor. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü paylaştığı film 20.00'de ATV'de!